Sośnierz znów rozgrzał PE do czerwoności. „To już jest pełny komunizm w natarciu” [VIDEO]

Dobromir Sośnierz, czyli europoseł który zastąpił Janusza Korwin-Mikkego, znany jest już ze swoich płomiennych i kontrowersyjnych przemówień w Parlamencie Europejskim. Tym razem po raz kolejny zmierzył się z unijnym bełkotem o tym, jak to samorządy pracownicze tworzą miejsca pracy.

– Sprawozdanie to jest stek bzdur, pouczeń i jakieś socjalistycznego marudzenia, wtrącania się w nieswoje sprawy. Sama lista inwestycje, które zostały powołane robi wrażenie (…) To już jest pełny komunizm w natarciu, co my tutaj mamy – zaczął Sośnierz.

– Próbujemy zarządzać każdą dziedziną życia, za pomocą stu tysięcy różnych agencji, nad którymi nikt już nie ma kontroli. Jest to zupełnie zbędne sprawozdanie napisane bełkotliwym językiem, nikt tego nie będzie czytał i nikogo to nie interesuję – mówił.

Na to wystąpienie Sośnierza zareagował czeski europoseł Stanislav Polcak. Sami posłuchajcie tego komunistycznego bełkotu czeskiego polityka. Dość powiedzieć, że w ramach swobody wypowiedzi i demokratycznej dyskusji nie przyjął on niebieskiej kart od Sośnierza, który chciał mu odpowiedzieć.