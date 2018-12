Sypnie śniegiem. Wydano żółte alerty pogodowe dla czterech województw

Jutro w kilku województwach mogą pojawić się intensywne opady śniegu. IMGW wydało żółte alerty pogodowe.

Już tej nocy można spodziewać się opadów śniegu, które potrwają aż do jutrzejszego wieczoru. Tyczy się to przede wszystkim wschodniej części kraju. Miejscami spadnie do 14 centymetrów śniegu. Ponadto najbliższe dni mogą przynieść opady marznące.

IMGW wydał żółte alerty, czyli ostrzeżenia pierwszego stopnia dla czterech województw. Dwa z nich objęte są alertem w całości.

Całe województwo podlaskie i lubelskie objęte jest żółtym alertem pogodowym. W województwie podlaskim obowiązuje on od godziny 6 w niedzielę, zaś w lubelskim od godziny 3. Z kolei w województwie warmińsko-mazurskim alert obejmuje prawie połowę wschodniej części województwa.

Województwo mazowieckie – poza kilkoma zachodnimi powiatami – objęte jest również alertem pogodowym. Opadów śniegu można spodziewać się od godziny 3. Przyniosą one 8-12 centymetrową warstwę białego puchu.

Źródło: imgw.pl