Szokujący raport. 750 milionów ludzi chce wyemigrować. Niektóre kraje przestałyby istnieć

Instytut Gallupa opublikował raport z prowadzonych przez 2 lata badań na temat imigracji. Wynika z nich, że aż 750 milionów ludzi chciałoby wyemigrować do innego kraju.

Gallup przeprowadził ankiety wśród ponad 450 tysięcy ludzi w 152 krajach. Wynika z nich, że aż 15% dorosłej populacji planety chciałoby wyemigrować do innego kraju. To o 20% więcej niż w roku 2012.

Najwięcej osób chciałoby opuścić Afrykę Subsaharyjską – blisko 1/3. W niektórych krajach o imigracji marzy nawet większość mieszkańców – 71% w Sierra Leone i 66% w Liberii.

Po drugiej stronie Atlantyku dotyczy to mieszkańców Haiti – 63%. W sumie jest ponad 13 krajów, z których chętnie wyjechałaby ponad połowa mieszkańców. To oznacza, że gdyby do tego doszło w praktyce przestałyby one funkcjonować.

Z Badań Pew Research Centre wynika jednak, że nawet 2/3 mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej chciałoby wyjechać ze swych krajów. To oznaczałoby ruch migracyjny około 700 milionów ludzi tylko z tego regionu.

Najbardziej pożądanym kierunkiem są Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Niemcy i Francja.

W poniedziałek w Marrakeszu 164 państwa podpisały Pakt Imigracyjny. Przygotowany przez ONZ dokument nie ma mocy wiążącej, ale ma wyznaczać kierunki polityki imigracyjnej. W Pakcie zapisano m.in, iż prawo do imigracji należy do kategorii praw człowieka. W praktyce oznacza, to ,że przestaje istnieć coś takiego jak nielegalna imigracja.

Roy Beck, ekspert z NumbersUSA twierdzi, że imigracja nie rozwiąże żadnych problemów ubogich krajów i nie da się jej przeprowadzić na skalę, która przyniosła by oczekiwane rezultaty.