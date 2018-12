W odmętach lewackiego szaleństwa. Zieloni chcą wysiedlać tych, którzy sprzeciwiają się multikulturalizmowi

Zieloni ze szwedzkiego miasta Eslöv zaproponowali Radzie Miast by wysiedliła mieszkańców, którzy nie chcą przyjmowania imigrantów. Lewacy chcieliby też całkowicie zlikwidować w miejscowych szkołach święta Bożego Narodzenia.

Miejscowy szef Zielonych Lars Ahlfors uznał, że przesiedlanie tych, którzy nie chcą przyjmowania imigrantów będzie najlepszym sposobem na rozwiązywanie konfliktów do jakich dochodzi pomiędzy przybyszami, a mieszkańcami Szwecji. Miała to być również odpowiedź na propozycje Szwedzkich Demokratów, którzy chcieliby namawiać imigrantów do przesiedlania się i powrotu do swych krajów.

Zieloni w Eslöv wezwali też do całkowitego zniesienia świąt Bożego Narodzenia w miejscowych szkołach. Placówki wedle nich powinny być całkowicie „ateistyczne”. Chodzi nie tylko o zakaż obchodzenia w jakiejkolwiek postaci świąt, eksponowanie symboli, ale o likwidację dla uczniów samego święta. W czasie świąt Bożego Narodzenia miały się odbywać normalne lekcje.

– Są kontrowersje dotyczące tego, czy muzułmanie powinni mieć wolne w czasie swoich świąt, a Żydzi w czasie obchodzenia Chanuka – mówił Ahlfors. – Gdyby szkoły były całkowicie ateistyczne problem przestałby istnieć , bo dla wszystkich byłoby tak samo.

Te propozycje okazały się zbyt radykalne nawet dla samych Zielonych i innych partii lewicowych jak Socjaldemokraci. Ci ostatni wydali oświadczenie, w którym oskarżyli Zielonych o chęć zaprowadzenia totalitaryzmu.”To było totalitarna, antydemokratyczna propozycja, wymierzona przeciwko obywatelom” – napisali.

Zieloni z Eslöv nie są jednak wyjątkiem. lewackie ugrupowania z całego kraju wciąż przedkładają mniej lub bardziej groteskowe i absurdalne propozycje. Dotyczą one m.in przyjęcia z powrotem do Szwecji tych, którzy wyjechali walczyć po stronie terrorystów z ISIS. By się zintegrowali miano by im zaoferować m.in kursy prawa jazdy i pomóc w spłaceniu ewentualnych kredytów.

Organizacje feministyczne domagają się by odstąpiono od deportacji 9 tysięcy imigrantów z Afganistanu, którzy udawali nieletnich, choć w rzeczywistości są dorośli.

Szwecja tymczasem pogrąża się w chaosie politycznych. Mimo, iż od wyborów upłynęły ponad 3 miesiące nadal nie udało się powołać rządu. Wiele wskazuje na to, że w Szwecji wybory odbędą się ponownie. Wrześniowe wygrali Socjaldemokraci, ale z wynikiem najgorszym o d blisko stu lat i nie są w stanie zmontować żadnej koalicji, która uzyskałaby w parlamencie większość.