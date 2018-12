Eksplozja w restauracji w Japonii. Kilkadziesiąt osób rannych [VIDEO]

Co najmniej 40 osób zostało rannych w wybuchu do jakiego doszło na północy Japonii. Przyczyny wybuchu nie są jeszcze znane.

Do wybuchu doszło w restauracji Izakaja Cherry Blossom w Sapporo na wyspie Hokkaido. W eksplozji rannych zostało co najmniej 40 osób. Jedna znajduje się w stanie krytycznym.

Siła eksplozji była tak duża, że budynek, w którym znajdowała się restauracja zawalił się i zaczął płonąc. Naruszone zostały także sąsiednie budynki. Wypadły z nich także szyby.

Do tragedii doszło w bardzo popularnym miejscu Sapporo – największego miasta Hokkaido. W okolicy znajduje się mnóstwo restauracji, barów, sklepów i klubów.

Przyczyna wybuchu nie jest jeszcze znana. Policja wstępnie podaje, że powodem mogła być awaria instalacji gazowej.

