Kibice szydzą z Ronaldo. To był jego najgorszy strzał w życiu. Uderzył jakby grał w polskiej lidze [VIDEO]

To był jeden z gorszych tygodni w karierze Ronald. W środę swym egoistycznym zachowaniem pozbawił Juventus punktów w meczu Ligi Mistrzów z Young Boys. W sobotę, w derbach Turynu ośmieszył się strzałem z rzutu wolnego.

Do prawdziwej kompromitacji Ronaldo doszło w derbowym meczu Turynu – z Torino. Gwiazdor Juventusu wraz ze swym kolegą wykonywał rzut wolny tuż przy narożniku pola karnego. Miralem Pjanic lekko podał mu piłkę i Ronaldo huknął prosto w aut wywołując salwy smiechu na trybunach. Kolejna porcja szyderstw czekała na niego w mediach społecznościowych.

Kibice nie mogą mu darować egoistycznej postawy w meczu Ligi Mistrzów z Young Boys Bazylei. Ronaldo tak bardzo chciał sam zdobyć bramkę, że zupełnie nie zwracał uwagi na partnerów z drużyny, którzy mieli lepsze pozycje do strzelenia gola.

Do prawdziwe kuriozalnej sytuacji doszło w doliczonym czasie – 93 minucie meczu. Pięknym strzałem w okienko bramkę mógł zdobyć Dybala. Na drodze piłki stanął jednak Ronaldo, który postanowił jeszcze trącić piłkę głową mimo, iż był na spalonym. Wszystko po to, by to jemu zaliczono gola.

Ronaldo ledwie musnął piłkę nie zmieniając jej lotu i ta wpadła do bramki. Gol nie został jednak uznany właśnie przez to muśnięcie na spalonym. Juventus przegrał 2:1.