Koniec świata w ciągu maksymalnie godziny. Dziś po 16 planeta Nibiru ma uderzyć w Ziemię [VIDEO]

To już dziś, między godziną 16, a 16:45 czasu polskiego planeta Nibiru ma uderzyć w Ziemię. Taką teorię wysnuli rosyjscy ufolodzy, którzy są przekonani, że tajemnicza Nibiru zagraża naszej planecie. NASA ma specjalnie milczeć w tej sprawie.

Ufolodzy podali datę końca świata. Zagłada spowodowana zostanie przez planetę Nibiru. Ufolodzy opierają się na danych naukowców zajmujących się tajemniczym gigantycznym obiektem, który pojawił się w Układzie Słonecznym. Według ufologów, w razie zderzenia z inną planetą może doprowadzić do jej zniszczenia.

Według nich, jest to nieznana planeta nazwana Nibiru. Według teorii spiskowych, zdążyła ona już wykonać pełen obrót wokół słońca, zaś jej obecność w układzie słonecznym powoduje zmiany klimatyczne, katastrofy naturalne oraz aktywność sejsmiczno-wulkaniczną.

Ponadto orbitując w pobliżu słońca może wybuchnąć z powodu ogromnego ciśnienia w swoim wnętrzu. Do zagłady świata ma dojść już dziś, jej data została wyznaczona co do minuty. Uderzenia planety należy wypatrywać już niedługo wg wyliczeń ma do niego dojść między 16 a 16:45 czasu polskiego.

Przed tajemniczym obiektem ostrzegali nawet Rosjanie. Portal utro.ru alarmował, że „planeta Nibiru” niedzielę uderzy w Ziemię inicjując dosłowny koniec świata. Według ufologów, można ją dostrzec gołym okiem na nocnym niebie. Powołują się na relacje mieszkańców USA, którzy widzieli na niebie duży obiekt wyglądający jak drugie Słońce.

Niektóre rodziny w USA, Niemczech i Japonii wybudowały nawet podziemne schrony próbując uratować się przed końcem świata. Według ufologów, planeta Nibiru miała zderzyć się z Marsem kilka miliardów lat temu. W efekcie tego zniszczone zostało wszelkie życie na czerwonej planecie, zaś powierzchnia zamieniła się w pustynię.

Podobny los ma czekać oczywiście Ziemię. Planeta Nibiru miała być zwiastowana przez coraz częstsze anomalie pogodowe i katastrofy klimatyczne. To już kolejny odcinek serialu o końca świata, w który wierzą zwolennicy teorii spiskowych.

Tym razem posuwają się nawet do stwierdzeń, że „NASA milczy” na temat tajemniczej planety. Dość powiedzieć, że Nibiru miała uderzyć w Ziemię już raz w tym roku – 23 kwietnia. O kolejnych końcach świata będziemy informować na bieżąco, następny spodziewany jest na przełomie stycznia i grudnia!