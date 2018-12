Makabryczne odkrycie na plaży. W piachu odnaleziono zwłoki noworodka!

Życie wolontariusza sprzątającego plażę, jak się okazuje, może być bardzo ciężkie psychicznie. W mieście Balbriggan nieopodal Dublina jeden z nich odnalazł w piachu zakopane zwłoki noworodka.

O sprawie poinformowała państwowa telewizja RTE, które szczegółowo zajęła się wyjaśnieniem tej makabrycznej zbrodni. To właśnie dziennikarze tej stacji dotarli wolontariusza, który odnalazł zwłoki.

Jak informują, był on jednak na tyle wstrząśnięty sprawą, że nie jest w stanie opowiedzieć o tym co go spotkało. Pewnym jest, że ciało noworodka zostało oddane do badań w Temple Street Hospital w Dublinie. Tam odbędzie się sekcja zwłok, która ustali czy dziecko zostało zabite i zakopane w piachu, czy też umarło śmiercią naturalną.

Jednocześnie lokalne służby zaapelowały do matki o ujawnienie się. Policyjni psychologowie twierdzą bowiem, że kobieta może być w fatalnej kondycji psychicznej, a po ujawnieniu jej zbrodni będzie próbowała popełnić samobójstwo ze strachu przed odnalezieniem.

„Jesteśmy zaniepokojeni jej bezpieczeństwem i zdrowiem, biorąc pod uwagę, przez co musiała przejść” – powiedziała Fiona Savidge rzeczniczka lokalnej policji.

Źródło: RTE / wolnosc24.pl