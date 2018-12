Nakazali usunąć szopkę bożonarodzeniową! „Uderza w świecki charakter państwa”

Sąd administracyjny departamentu Herault orzekł, że władze w Beziers mają 48 godzin na usunięcie bożonarodzeniowej szopki. Każdy kolejny dzień zwłoki karany będzie grzywną w wysokości 2 tys. euro.

Beziers, 70 tysięczne miasto na południu Francji znów przykuło uwagę mediów. Wszystko za sprawą kontrowersji wokół szopki bożonarodzeniowej wystawionej przez mera miasta, Roberta Ménarda na terenie ratusza.

Świąteczną konstrukcją zainteresował się sąd administracyjny departamentu Herault. Ma ona naruszać obowiązujące od 1905 roku we Francji prawo, zgodnie z którym na terenie kraju obowiązuje rozdział Kościoła od państwa. Ménard już czwarty raz wystawił świąteczną dekorację. W ubiegłym roku sąd ogłosił wyrok, w którym zastrzegł, że nie odbiera władzom miasta prawa do ustawiania szopki, jednak uderza ona we wspomniane wcześniej prawo.

Sąd zastrzega, że instalacja szopki w miejscu publicznym i przez osobę publiczną nie jest zakazana jedynie wówczas, gdy: „ma charakter kulturalny, artystyczny lub świąteczny”. Zdaniem sądu, w konkretnym przypadku ma ona charakter religijny a władze miasta dopuściły się „recydywy”, po raz kolejny stawiając szopkę w ratuszu.

W związku z tym nakazano usunięcie szopki z ratusza. Mer miasta ma na to 48 godzin. W przypadku niesubordynacji nałożone zostaną kary pieniężne. Za każdy dzień zwłoki trzeba będzie zapłacić 2 tys. euro.

źródło:wmeritum.pl