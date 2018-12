Niesamowite nagranie! W dzielnicy biedy nagle spadł „deszcz” pieniędzy. Ludzie napychali kieszenie [VIDEO]

„Deszcz” pieniędzy spadł na mieszkańców dzielnicy biedy w Hongkongu. Nagle na ziemię zaczęły spadać bankonty o nominałach 100 dolarów Hongkongu, czyli niecałych 20 dolarów amerykańskich. Ludzie po chwili oszołomienia rzucili się na pieniądze i zaczęli wypychać nimi kieszenie.

Osoby mieszkające w jednej z najbiedniejszych dzielnic Hongkongu przeżyli prawdziwy szok. Nagle na ziemię zaczęły spadać banknotu o nominale 100 dolarów Hongkongu. Zjawisko opisano jako „deszcz” pieniędzy, ale za ich wyrzuceniem stał mężczyzna zajmujący się kryptowalutami.

Przez moment po wyrzuceniu pieniędzy ludzie stali jak oniemiali i zastanawiali się co zrobić, szybko przyszło jednak otrzeźwienie i zaczęli zbierać banknoty z ziemi. Policja przybyła oczywiście na miejsce na długo po tym, jak wszystkie pieniądze zostały zabrane.

Nagranie z wydarzenia zamieścił w sieci mężczyzna, który zastał na ulicy niespodziewany widok. – 15 grudnia to wielki dzień. Mam nadzieję, że wszyscy zwrócą uwagę na to ważne wydarzenie. Nie wiem, czy ktokolwiek z was uwierzy, ale pieniądze mogą spaść z nieba – ogłosił z kolei mężczyzna stojący za tym wydarzeniem.

Co wiadomo o mężczyźnie, który stał za tym wyczynem? Nazywa się Wong Ching-Kit i zajmuje się promowaniem kryptowalut, stoi między innymi za stroną „Epoch Cryptocurrency” na Facebooku. Sam zapowiada, że będzie przeprowadzał kolejne tego typu akcje.