Setki osób uciekają w panice. 7 rannych. Wszyscy myśleli, że w niemieckiej galerii handlowej dokonano zamachu [VIDEO]

Bardzo źle zakończyła się głupia zabawa kilku nastolatków w galerii handlowe Thier w Dortmundzie. Odpalone przez nich petardy wywołały panikę, podczas której rannych zostało 7 osób.

W galerii znajdującej się niedaleko słynnego dortmundzkiego jarmarku bożonarodzeniowego były tłumy, kiedy w sobotni wieczór 4 nastolatków postanowiło dla zabawy odpalić petardy.

Huk wywołał natychmiast panikę, bo wszyscy pomyśleli, że doszło do kolejnego zamachu terrorystycznego. Setki ludzi rzuciło się do ucieczki popychając się i tratując nawzajem.

W drugą stronę rzuciły się służby ochrony i ratownicze. 7 osób zostało rannych, ale ostateczna liczba nie jest znana, bo kolejne osoby zgłaszają się z mniejszymi, bądź większymi obrażeniami.

Sprawcami paniki byli 4 nastolatkowie w wieku 15 – 18 lat, których aresztowano.

Info zum Geschehen in der #Thiergalerie in #Dortmund: Nach bisherigen Erkenntnissen wurden durch die Feuerwerkskörper sieben Personen leicht verletzt.

Polizeibeamte konnten fünf Männer in Gewahrsam nehmen. Nun wird geprüft, ob diese die Feuerwerkskörper gezündet haben. pic.twitter.com/cY3wWFTuds

