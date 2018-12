Sprawdź czy masz ten lek. Może być niebezpieczny dla zdrowia i życia. Został wycofany z obrotu

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu popularnego leku dla chorych na cukrzycę. Decyzja ma rygor natychmiastowego wykonania w związku z zagrożeniem zdrowia i życia obywateli.

Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczy leku Thiogamma Turbo-Set (Acidum thiocticum) o pojemności 600 mg/50ml. Jest on sprzedawany w formie roztworu do infuzji. Decyzja dotyczy serii leku o numerze: 18H052 z datą ważności do lipca 2021 roku.

Firma Woerwag Pharma GmbH & Co. KG, poinformowała Głównego Inspektora Farmaceutycznego o tym, że stwierdzono wyciek płynu w pojedynczych opakowaniach bezpośrednich preparatu Thiogamma Turbo-Set o numerze serii: 18H052 z datą ważności lipiec 2021 roku.

Po jej otrzymaniu informacji Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu leku z obrotu w całej Polsce i nadał mu rygor natychmiastowej wykonalności. Jest to spowodowane wystąpieniem ryzyka zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli.

Źródło: Główny Inspektor Farmaceutyczny