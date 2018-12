TYLKO U NAS! Koniec świata NA ŻYWO. Zobacz, co dzieje się Rzymie, Dubaju, Miami i Warszawie [VIDEO]

To już dziś! Ufolodzy twierdzą, że pomiędzy 16:14 a 16:30 (mniej dokładne pomiary mówią o 16-16:45) w Ziemię, z ogromną siłą, uderzy planeta Nibiru. To oznaczać będzie Koniec Świata. Oczywiście planeta Nibiru miała już uderzyć w Ziemię w kwietniu, jeżeli nie uderzy tym razem, to może do trzech razy sztuak.

Specjalnie z tej okazji przygotowaliśmy specjalną transmisję na żywo. Jednocześnie oglądać możecie ostatnie chwile w 4 miejscach na świecie. Jesteśmy w Rzymie, Dubaju, Miami i Warszawie.

Według teorii spiskowych, Nibiru zdążyła już wykonać pełen obrót wokół słońca, zaś jej obecność w układzie słonecznym powoduje zmiany klimatyczne, katastrofy naturalne oraz aktywność sejsmiczno-wulkaniczną. Ponadto orbitując w pobliżu słońca może wybuchnąć z powodu ogromnego ciśnienia w swoim wnętrzu.

Poniżej nasza transmisja z kolejnego końca świata. Jeżeli jakimś cudem jednak by do niego nie doszło, to kolejny zapowiadany jest na przełom stycznia i lutego. Tymczasem możecie oglądać na żywo, co dzieje się w Rzymie, Dubaju, Miami i Warszawie: