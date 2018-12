Wilk jednym zdaniem podsumował rok rządu premiera Morawieckiego. „Bądźmy poważni”

Jacek Wilk, poseł partii Wolność, był jednym z gości programu „Woronicza 17” w TVP Info. Jednym z poruszanym w programie wątków były szopki, które miały miejsce w tym tygodniu w Sejmie, czyli głosowanie nad wotum nieufności i wotum zaufania dla rządu premiera Morawieckiego.

Tak to już bywa, że w Sejmie raz na jakiś czas odbywają się szopki jeszcze większe niż zwykłe przegłosowywanie durnych ustaw. W tym tygodniu mieliśmy do czynienia z aż dwoma takimi wydarzeniami. Pierwszym z nich było głosowanie nad wotum nieufności, drugim głosowanie nad wotum zaufania.

Do politycznego cyrku, w którym oczywiście większość rządząca poparła swój rząd, odniósł się poseł Jacek Wilk z Wolności, w Sejmie zrzeszony w kole Wolność-Skuteczni. – Sytuacja jest trochę kabaretowa. Cieszymy się, że partia rządząca ufa swojemu rządowi, z kolei opozycja pokazała, że nie ufa – zaczął Wilk.

– To jest zawsze sposobność do tego, żeby omówić działania rządu. Dla mnie takim ciekawym przejawem tego było, jak premier Morawiecki z dumą ogłosił na Twitterze, że rząd zabiera nam tylko połowę tego, co zarabiamy. Świetnie, cieszymy się, że nie 80 procent. Przecież to samo podsumowuje rok jego rządów – mówił polityk.

– Ale bądźmy poważni. Rzeczywiście możemy sobie obiecywać, że będzie 35 procent opodatkowania, ale dopóki nie będzie konkretnych projektów, żeby zmniejszyć ten haracz, jaki Polacy płacą, to wszystko to jest w sferze pustych obietnic – dodawał poseł.