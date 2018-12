Atak na Polkę we Włoszech! Pobili ją do krwi i zwyzywali. „Wracaj do Polski”

Atak na Polkę we Włoszech! Za agresję o podłożu ksenofobicznym prokuratura uznała pobicie polskiej barmanki na południu Włoch, która poprosiła trzy osoby, by paliły papierosy w miejscu przeznaczonym do tego. W poniedziałek prokuratura w Santa Maria Capua Vetere zakończyła śledztwo.

„Kobieta z Polski została we wrześniu pobita do krwi w miejscowości Teano, w wyniku czego trafiła do szpitala” – wyjaśniła Ansa.

Media powołując się na miejscową prokuraturę poinformowały, że do aresztu domowego z zarzutami napaści na tle nienawiści narodowościowej trafiło troje Włochów: 35-letnia kobieta i dwóch mężczyzn w wieku 37 i 56 lat.

Wszystko zaczęło się od tego, że barmanka poprosiła klientów o to, by przeszli do sali dla palaczy.

Scenę pobicia zarejestrowały kamery zainstalowane w barze. Obecne wtedy w lokalu inne osoby potwierdziły ksenofobiczne i rasistowskie tło agresji.

Świadkowie zeznali, że Polka usłyszała:”Przyjeżdżasz z Polski rozkazywać nam Włochom, wracaj do Polski”. Padły również wulgarne słowa pod jej adresem. Po tej napaści słownej doszło do pobicia barmanki.

Źródło: PAP