Brytyjska armia wprowadza nowy słownik równopłciowy genderowy. Od teraz stopnie wojskowe będą „neutralne płciowo”

Brytyjska gazeta „Mail on Sunday” opublikowała dokument przygotowany przez Departament Obrony opisujący zmiany jakie mają zajść w słownictwie militarnym i stopniach. Mają one być neutralne płciowo, tak by uwzględniać kobiecy zaciąg do armii.

Nowy „słownik-przewodnik” po stopniach i wojskowości wprowadza się w m.in. SCHINF _ Szkole Piechoty i Infantry Battle School z Brecon w Walii, choć w szkołach tych żadnej kobiety nie ma.

Wysokim stopniem oficerom już nakazano zmieniać słownictwo jakim się posługują. Nowe zalecenia potwierdził rzecznik Ministerstwa Obrony. Są one następstwem zarządzenia szefa ministerstwa – sekretarza Gavina Williamsona, by przyjmować kobiety do piechoty i sił specjalnych.

I tak np. dotychczasowe nazwa „infantryman” (piechur – tłum. red będzie zastąpiona neutralnym terminem „infantry soldier” (żołnierz piechoty – tłum. red. W polskiej wersji dla feministek powinno być piechurka i żołnierka piechoty.) Brytyjskim wojownikom o równość płciowa kompletnie nie przeszkadza to, że jak na razie żadna z 9000 służących w armii kobiet do piechoty nie wstąpiła.

– Zapłaciliśmy za ogłoszenia, pobudowaliśmy nowe koszary, zmieniliśmy nawet to jak mamy mówić. Ale prawda jest taka, że kobiety już służące w armii w ogóle nie chcą wstępować do jednostek liniowych piechoty – mówi anonimowo jeden w wysokich oficerów.

– Jak by jakaś kobieta chciała służyć w piechocie, to już dawno byśmy ją mieli.

Równolegle trwa kampania zachęcająca ludzi LGBTONZUE i muzułmanów do wstępowania w szeregi armii. W siłach zbrojnych jest nawet specjalny konkurs pomiędzy wojskami lądowymi, marynarką i lotnictwem, o to kto przyjmie więcej żołnierzy kolorowych.

Wygrywają ci, którzy będą proporcjonalnie najbardziej BAME (Black, Asian, and Minority Ethnic – Czarni, Azjaci i Mniejszości Etniczne).

Jak każdy kretyński pomysł utrudniający tylko życie, tak i ten, by zmieniać słownictwo wojskowe na płciowo neutralne spodoba się naszym lewakom i feministkom.

Specyfika języka polskiego jest inna, więc zamiast słów nijakich będziemy tworzyć żeńskie odpowiedniki. Tak jak to się już dzieje w innych dziedzinach. Np. polityk – polityczka, chirurg – chirurżka, psychiatra – psychiatrka. I tak wiemy już czym się to skończy. Będzie więc:

żołnierz – żołnierka

marynarz – marynarka

straszy marynarz – starsza marynarka

mat – matka

starszy mat – starsza matka

bosmanmat -bosmankamatka

chorąży – chorążka

generał – generałka

pilot – pilotka

strzelec wyborowy – strzelczka wyborowa.