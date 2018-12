Filipinka Catriona Gray najpiękniejszą kobietą świata. Faworyt LGBTRTVAGD i bukmacherów, Hiszpan Ponce bez sukcesu [VIDEO, FOTO]

Catriona Gray, gwiazdeczka australijskiej telewizji zdobyła koronę Miss Universe. Faworyt wielu – zmiennopłciowy Andrea Ponce z Hiszpanii nie podbił serc jurorów.

To miał być pod wieloma względami wyjątkowy konkurs Miss Universum. Po raz pierwszy udział w nim brał mężczyzna, wcześnie wybrany najpiękniejsza kobietą w Hiszpanii.

Obok Amerykanki Sarah Rose Summers uchodził za faworyta konkursu. Jednak mimo wielkiej promocji, i kampanii ze strony środowisk LGBTTVNSLD, jurorom zmiennopłciowy Ponce zbytnio do gustu nie przypadł.

Sukcesu nie odniosła też Amerykanka, która podpadła tym, że podkpiwała sobie ze swych azjatyckich konkurentek.

Najpiękniejszą wybrano Catrionę Gray, która ma australijsko-filipińskie pochodzenie i na co dzień prowadzi programy w australijskiej telewizji.

Drugie miejsce zajęła Miss Południowej Afryki Tamaryn Green, a trzecie Wenezuelka Sthefany Gutiérrez.

