Francja płonie! Imigranci szturmowali budynek w Paryżu. 300 nachodźców żądało przyznania im prawa pobytu we Francji [WIDEO]

Około 300 imigrantów próbowało wieczorem wedrzeć się do budynku teatru narodowego Comédie-Française. Pochodzący głównie z Afryki Subsaharyjskiej nachodźcy żądali przyznania im prawa do pobytu we Francji.

Imigranci przeprowadzili szturm na budynek, gdy w środku grano „Lukrecję Borgia” autorstwa Victora Hugo. Ochrona powstrzymywała nieproszonych gości. Gdy imigranci szykowali się do ponownej próby wtargnięcia, przybyła policja. Użyto granatu z gazem łzawiącym.

Organizatorzy włamania tłumaczyli, że chcieli wymusić na administratorze budynku, by ten zaaranżował ich spotkanie z ministrem spraw wewnętrznych.

Besoin de soutien !

Rdv devant la comédie française ! Des papiers pour tous ! pic.twitter.com/wc5nkFJDWf — La Chapelle Debout ! (@chapelledebout) December 16, 2018

La fanfare nous accompagne !!

Rejoignez-nous devant la #comédiefrançaise pour exiger des papiers pour tous-tes ! #papiersetliberté pic.twitter.com/KsSTSXzFX6 — La Chapelle Debout ! (@chapelledebout) December 16, 2018

Źródło: lefigaro.fr