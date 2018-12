Nie zwlekaj! Dołącz do zespołu nczas.com i walcz piórem z lewactwem. Szukamy nowych autorów

Nasze portale nczas.com i wolnosc24.pl weszły w fazę dynamicznego rozwoju. W związku z tym poszukujemy autorów do tworzenia naszych newsów. Jeśli nie boisz cię ciężkiej pracy i chcesz walczyć o wolną i nie zlewaczałą Polskę – dołącz do nas!

Praca w portalu polega na pisaniu newsów w word pressie. To są oczywiście te same wiadomości, które krążą po prasie i po sieci, ale my w istotny sposób je udoskonalamy. Pokazujemy zawartą w nich lewacką ideologię, odkrywamy ukryte przesłania manipulacyjne.

Destylujemy z tych „dodatków” i pokazujemy odbiorcom w czystej i prawdziwej formie. Zadaniem naszych autorów jest przede wszystkim interpretacja zalewających nas zewsząd informacji i takie ich oczyszczenie, które pozbawi ich tych wszystkich ideologicznych nawarstwień.

Szukamy ludzi, którzy rozumieją, że obecny mobilny przekaz to max. 1500 znaków, które da się przeczytać w 90 sekund. W tym krótkim czasie ludzie muszą jednak mieć możliwość zapoznać się z niezmanipulowaną lewicową informacją. Idealni kandydaci i kandydatki, powinni oczywiście orientować się w świecie internetu oraz mieszkać w Warszawie.

Chętnych zapraszam do nadsyłania cv na adres redakcja@wolnosc24.pl. Oraz oczywiście do pracy w najbardziej ekscytującym projekcie newsowym ostatnich miesięcy.