Ostrzeżenia GDDKiA i IMGW dla 8 województw. Intensywne opady śniegu i nawet -20 stopni!

Zima nadchodzi, kierowco masz problem. Intensywne opady śniegu i mżawki, błoto pośniegowe, śliskie nawierzchnie lub bardzo niskie temperatury w nocy – w kilku województwach będą trudne warunki atmosferyczne. W nocy na Śląsku i w Małopolsce może być nawet do -20 st.C.

Jak informuje GDDKiA w popołudniowym komunikacie, utrudnienia w formie błota pośniegowego i śliskiej nawierzchni występują w województwach: lubelskim, mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Z kolei w województwie pomorskim, podlaskim, małopolskim, lubelskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim ruch jest utrudniony z powodu opadów śniegu, a w woj. kujawsko-pomorskim z powodu mżawki.

W nocy wystąpi zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na południu kraju. Miejscami pojawią się słabe opady śniegu, jedynie na krańcach wschodnich okresami umiarkowane. Lokalnie wystąpi mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna będzie wynosiła od -8 st., -6 st. na południu do -3 st., -1 st. na północy kraju, tylko w rejonach podgórskich Karpat około -10 st., -12 st., a na południu Górnego Śląska i Małopolski lokalnie do -20 st. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

„Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje 861 pojazdów do zimowego utrzymania” – zapewnia GDDKiA na Twitterze.

Po południu IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego i wschodniej części warmińsko-mazurskiego. Wieczorem prognozuje opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 7 cm do 14 cm.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem występują także w południowo-wschodniej części woj. śląskiego i wschodniej części woj. małopolskiego. Prognozuje temperaturę minimalną w nocy lokalnie od -20 st. do -17 st. Wiatr osiągnie średnią prędkość od 5 km/h do 10 km/h.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Jak podaje IMGW, można m.in. spodziewać się opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym.

W związku z ostrzeżeniami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje do kierowców o rozwagę i przypomina na Twitterze o kilku ważnych zasadach bezpieczeństwa: korzystaj z zimowych opon, zabierz w podróż telefon i ładowarkę, a także przewody do rozruchu silnika oraz zatankuj samochód.

