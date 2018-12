Petru jest niemożliwy – znowu to zrobił. Ostra wpadka najweselszego polskiego polityka przed kamerami [WIDEO]

Ryszard Petru nie ma szczęścia do wypowiadanych słów. Na facebookowym profilu Polsatu udostępniono fragment z konferencji lidera partii Teraz!, na którym apeluje do fatalnej opozycji, popełniając wtopę podobną, do „dość dyktatury kobiet” na czarnym proteście Joanny Scheuring-Wielgus.

Zliczyć wszystkie wpadki Ryszarda Petru nie byłoby łatwym zadaniem. Tym razem były lider Nowoczesnej a obecnie lider Teraz! palnął potężną logiczną pomyłkę przed kamerami, która dorównuje okrzykowi „dość dyktatury kobiet”. Poszło o zakaz handlu w niedzielę.

– Mam apel do całej zjednoczonej opozycji, żeby było to hasło, które nas łączy: Zlikwidujemy zakaz handlu w niedzielę. W związku z tym wydaje mi się, że optymalnym byłoby, gdyby hasłem całej zjednoczonej opozycji w nadchodzących wyborach była „likwidacja handlu w niedzielę”. Czy są jakieś pytania – powiedział Petru.

Wpadka miała miejsce podczas konferencji prasowej przed warszawską Galerią Mokotów.

Źródło: facebook.com