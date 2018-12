Szkoły w brytyjskim Brighton mają nauczać 8-latków na temat menstruacji. Według tamtejszej rady szkolnej nigdy nic nie wiadomo, więc na wszelki wypadek muszą być przygotowani.

Rada szkolna przygotowała specjalny przewodnik dla miejscowych placówek „Taking a Period Positive Approach in Brighton & Hove Schools” (Nabieranie Pozytywnego Podejścia do Okresu w Szkołach Brighton i Hove), który ma pomóc „przezwyciężyć stress i stygmatyzację związaną z menstruacją”.

Zgodnie z zaleceniami nauczyciele mają teraz uczyć, iż chłopcy, zwłaszcza zmiennopłciowi, a także ni tacy, ni siacy mogą też dostać okres. I trzeba się nauczyć „świętować to, tak jak to się robi w wielu kulturach na całym świecie”.

„Język i nauczanie o okresie muszą być inkluzywne, tak by nie wykluczać żadnych płci, kultur, wiary i orientacji seksualnych” – można przeczytać w w tym wiekopomnym dziele. W związku z tym artykuły higieniczne do radzenia sobie z menstruacją powinny znaleźć się toaletach dla uczniów, także tych w wieku 7-11 lat.

„Wszyscy uczniowie od 4 roku (8-latki i 9-latki) muszą otrzymać odpowiednią edukację z zakresie wychowania seksualnego i wzajemnych relacji. Ma się to odbywać nie tylko na lekcjach z przystosowania do życia w rodzinie, ale też np. matematyki, czy rysunku. relacji”.

Miejscowe kuratorium stwierdziło, że dzięki takiej edukacji „zredukowany zostanie stres związany z menstruacją i sprawi się, że żadne dziecko, czy młoda osoba nie będzie się już wstydzić prosić o środki higieniczne w szkole, czy po za nią”.

– Wierzymy, że dla wszystkich płci to ważne, by razem uczyć się i rozmawiać o menstruacji. Nasze podejście uwzględnia fakt, że są ludzie zmiennopłciowi, czy ni tacy ni siacy , którzy mają okres – powiedziała w rozmowie z „Mail on Sunday” rzecznik tamtejszej rady szkolnej.

Już w 2016 roku Zieloni, którzy sprawują władzę w mieście przeforsowali, by uczyć w przedszkolach 4-letnie dzieci na tema ich tożsamości płciowej.