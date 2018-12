„Wprost”: Gasiuk-Pihowicz przeszła do POKO za „jedynkę” na liście. Już teraz wiadomo, że jej nie dostanie

Polityczne transfery pomiędzy partiami głównego ścieku to żadna nowość, dobrze wiadomo, że nie różnią się one niczym zasadniczym, więc i politycy łatwo odnajdują się w nowym ugrupowaniu. Jednym z najgłośniejszych transferów ostatnich tygodni było przejście Kamili Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej do klubu POKO.

Ludwik Dorn z PiS-u do PO, Jarosław Gowin w drugą stronę, Zbigniew Gryglas z Nowoczesnej do partii Gowina, a właściwie PiS-u, a teraz Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej do klubu Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska. Polityczne transfery trwają w najlepsze.

Przejście do klubu POKO nie wyjdzie jednak na dobre Kamili Gasiuk-Pihowicz. Tygodnik „Wprost” informuje o tym, że posłanka zmieniła barwy ze względu na obietnicę „jedynki” na liście do Parlamentu Europejskiego. Teraz jednak „starzy wyjadacze” z PO mieli podnieść weto.

Wszystko wskazuje na to, że jedna z najbardziej znanych posłanek obecnej kadencji, która niedawno wraz z kilkoma innymi posłami przeszła do klubu POKO, nie otrzyma w zamian tego, na co liczyła. Według informacji „Wprost” posłanka skusiła się na obietnicę „jedynki” w najbliższych wyborach.

Już teraz rozpoczęło się układanie list na wybory, które odbędą się w maju przyszłego roku. „Starzy” działacze Platformy Obywatelskiej mieli zgłosić Grzegorzowi Schetynie sprzeciw wobec pomysłu umieszczenia na „jedynce” Kamili Gasiuk-Pihowicz.

Wśród posłów, którzy mieli się sprzeciwić wymienia się m.in. byłą premier Ewę Kopacz. Może się więc okazać, że polityczna korupcja w przypadku posłanki Gasiuk-Pihowicz nie będzie opłacalna. Możliwe jednak ciągle, że Nowoczesna wystartuje do eurowyborów wspólnie z PO.