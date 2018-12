Zapomnijcie o białych świętach. Idzie odwilż (PROGNOZA POGODY)

Zdecydowana większość z nas chciałaby śniegu w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Ostatnie ciepłe zimy sprawiły, że to rzadkość. Niestety w tym roku sytuacja może się powtórzyć.

Patrząc za okno nic nie zapowiada takiego scenariusza. Śnieg przykrywa większość kraju za wyjątkiem Pomorza Zachodniego, Środkowego i części Wielkopolski oraz województwa Lubuskiego.

Także przez najbliższe dni nie będzie większych zmian w pogodzie. Na wschodzie kraju w dzień utrzymywał się będzie lekki mróz, a temperatura może spadać w nocy nawet do -9 stopni Celsjusza. W centrum kraju temperatury będą oscylować wokół zera w dzień, z niewielkim mrozem do -5 stopni Celsjusza nocy. Na zachodzie kraju w dzień temperatury powinny być dodatnie, a w nocy spadać do zera. Ze względu na wiatr, temperatury odczuwalne będą jednak o kilka stopni niższe. Na niektórych obszarach mogą się pojawić niewielkie opady śniegu lub deszczu ze śniegiem (na zachodzie).

W weekend temperatury na zachodzie polski wzrosną nawet do 9 stopni na plusie. Jedynie na wschodzie może utrzymać się niewielki mróz w nocy. Można się także spodziewać opadów deszczu.

To wszystko powoduje, iż w wielu obszarach kraju śnieg się nie utrzyma. Gwarancję, że w trakcie Świąt Bożego Narodzenia będzie za oknem mają mieszkańcy terenów górskich i podgórskich, a także wschodniej Polski zwłaszcza w jej wyżynnych częściach.