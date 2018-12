Ziemkiewicz kontra gwiazdki TVN. Rusin broni Ostaszewskiej przed prawicowym „szowinistą i rasistą”

W ostatnim czasie postępy postępu dotarły do naszego kraju, a na jego czele stanęły gwiazdki dobrze znane z postępowych mediów. Przed Świętami Bożego Narodzenia szczególnie modne stało się stawanie w obronie karpi, które to są zdaniem celebrytek zupełnie niepotrzebnie męczone.

Maja Ostaszewska jest znaną aktorką, która ostatnio angażuje się w protesty opozycji totalnej, ale także w ruchy tzw. obrońców praw zwierząt. Ostaszewska znana jest z wielu filmów i seriali. Była gwiazdą kilku produkcji TVN, takich jak „Diagnoza”, „Druga szansa” czy „Przepis na życie”.

Ostatnio na swoim Instagramie stanęła w obronie karpi. – Ryby duszą się w brudnej wodzie, bez tlenu. Doświadczają bólu przy przenoszeniu, często są szarpane za skrzela, upadają na podłogę. To wszystko poza oczywistym nieludzkim zadawaniem cierpienia jest również łamaniem prawa dotyczącego ochrony zwierząt – napisała.

Do jej słów odniósł się znany prawicowy publicysta Rafał Ziemkiewicz. – Mam wrażenie, że to dobra, nawet w pewien sposób szlachetna osoba. Tylko, hm, niezbyt mądra. Zamiast się na takie wściekać, lepiej się zastanowić, dlaczego lewactwo wkręca takich ludzi z wprawą oszustów od „wnuczka” a konserwa z prawdziwymi wartościami dotrzeć do nich nie potrafi – napisał na Twitterze.

W obronie swojej koleżanki stanęła znana z lewicowych poglądów Kinga Rusin, która prowadzi m.in. weekendowe wydanie programu Dzień Dobry TVN, wcześniej była jurorką w TVN-owskich show jak „You Can Dance – po prostu tańcz!”. – Jeden dziennikarz słynący z szowinistycznych i rasistowskich poglądów obraził na tweeterze @ostaszewskamaja_official za rozpowszechnianie akcji przeciwko kupowaniu żywych karpi – zaczęła Rusin.

– Powszechnie wiadomo kogo ten pan uważa za mądrego więc bycie nazwanym przez niego głupim to ulga. Maja, jesteś cudowną, dobrą, wrażliwą osobą masz w sobie wszystkie cechy, obok których ten gość nigdy nawet nie stał. Dziękuję za Twoje zaangażowanie i za wszystko co robisz🙏🏻. A namawianie do zmiany przyzwyczajeń na lepsze i bardziej empatyczne jest ze wszech miar słuszne💚! – dodała.