Żydzi zgadzają się z prof. Płatek. Od teraz będą uznawać dzieci z rodziców tej samej płci [VIDEO]

Słowa profesorówny Moniki Płatek o tym, że w rodzinach homoseksualnych rodzi się tyle samo, a nawet więcej dzieci, co w rodzinach heteroseksualnych, zyskują światową sławę. Tym razem przyznać rację profesor postanowili przyznać Żydzi. Tamtejszy Sąd Najwyższy uznał, że rodzice wpisani na akcie urodzenia mogą być tej samej płci.

Sąd Najwyższy Izraela orzekł, że instytucje państwa muszą zaakceptować wpisanie przybranego rodzica homoseksualnego do aktu urodzenia dziecka. To oznacza, że w akcie urodzenia będą mogli być wpisani dwaj mężczyźni lub dwie kobiety.

Wyrok sądu to pokłosie innej sprawy, która miała miejsce przed sądem rodzinnym w Tel-Awiwie w 2015 roku. Wówczas sąd nakazał uznanie prawa do adopcji dla pary homoseksualnej. Ostatecznie zatwierdzono prawo do adopcji, jednak nie zgodzono się na wpisanie homoseksualnych rodziców adopcyjnych do aktu urodzenia, jako rodziców dziecka.

Petycję pary homoseksualnej w Sądzie Najwyższym poparł prokurator generalny Izraela Avichai Mandelblit. Sędziowie Sądu Najwyższego, Neal Hendel, George Kara i Menachem Mazuz, stanęli po stronie pary homoseksualnej. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku napisał, że zmienienie danych rodziców leży w „najlepszym interesie dziecka”.

Poniżej przypominamy sławną wypowiedź prof. Płatek:

Źródło: JerusalemPost