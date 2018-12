Absurdalna kara dla kłusownika. Za zastrzelenie setek jeleni ma oglądać disnejowską kreskówkę

Absurdalna kara dla kłusownika z USA. David Berry Jr z hrabstwa Lawrence w stanie Missouri w USA został skazany na karę 12 miesięcy więzienia za zabicie kilkuset jeleni. Dodatkowo ma oglądać disnejowski hit „Bambi”.

Jak podaje „Fox News”, policja zatrzymała David Berry Jr w sierpniu ubiegłego roku. Prokuratura oskarżyła go o prowadzenie nielegalnych polowań na zwierzęta. Miał on zastrzelić nawet do kilkuset jeleni. Śledczy zarzucili mu, że zabijał je dla trofeów i swojej satysfakcji.

Oprócz kary pozbawienia wolności kłusownik stracił dożywotnio prawa łowieckie oraz dostał dodatkowo karę 120 dni więzienia w hrabstwie Barton za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.

Sąd podjął też decyzję by resocjalizować go w niespotykany sposób. Podczas pobytu w zakładzie karnym mężczyzna będzie musiał oglądać popularną na całym świecie animację Disneya „Bambi”.

Zdaniem sądu te seanse mają Davida Berrego Jr zmienić i otworzyć jego serce na krzywdę zwierząt. Będzie to się odbywać raz w miesiącu, a pierwszy seans zaplanowano na 23 grudnia.

Źródło: wp.pl