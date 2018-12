Benjamin Netanyahu ujawnił, że Izrael tworzy broń jakiej nie ma żadne inne państwo na świecie

Premier Izraela, Benjamin Netanyahu, ujawnił, że izraelskie firmy zbrojeniowe pracują nad technologią rakietową dającą możliwości niedostępne dla żadnego innego kraju na świecie.

Benjamin Netanyahu powiedział, że państwowe zakłady zbrojeniowe Israel Aerospace Industries opracowują rakiety dające możliwości jakimi nie dysponuje żadne inne państwo na świecie.

Netanyahu odwiedził zakłady Israel Aerospace Industries w poniedziałek. Po wizycie stwierdził, iż izraelscy inżynierowie opracowują ofensywną broń rakietową, która posiadać będzie takie możliwości, że Izrael będzie zdolny do zaatakowania każdego celu, gdziekolwiek by się znajdował. Dodał, że będzie to siła ofensywna państwa Izrael, która jest bardzo ważna na wielu płaszczyznach.

Wypowiedzi Netahyahu pojawiły się po tym gdy zapoznał się najnowszymi programami zbrojeniowymi, nad którymi pracuje Israel Aerospace Industries.

– Israel Aerospace Industries wie jak uderzyć w jakiekolwiek miejsce, które wybierzemy gdy będzie taka potrzeba dla dobra naszego kraju – powiedział Netahyahu.

Pochwalił także IAI za zaangażowanie w eksplorację Kosmosu. Jest to związane ze zbliżającą się izraelską misją księżycową. Izraelski statek kosmiczny „Beresheet” ma wystartować za kilka miesięcy z przylądka Canaveral w USA. Dokładna data nie została jeszcze określona ale prawdopodobnie nastąpi to w lutym. Statek waży 585 kg i zostanie wyniesiony za pomocą rakiety nośnej Falcon 9 należącej do SpaceX Elona Muska. Koszt misji oszacowano na 95 milionów $.

Źródło: „Times of Israel”