Cejrowski wzywa do usunięcia Kaczyńskiego. „Jeżeli PiS chce przetrwać, musi odsunąć Jarosława”

Wojciech Cejrowski wezwał na Twitterze do odsunięcia Jarosława Kaczyńskiego od kierowania polityką rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem to niezbędny warunek, by PiS przetrwał.

Pretekstem do wypowiedzi Cejrowskiego był wpis Artura Stelmasiaka. Mowa w nim o karach dla polityków PiS, którzy ośmielają się krytykować stanowisko prezesa partii. Padają mocne zarzuty: PiS odpuścił temat aborcji, za to będzie do upadłego bronił zwierząt futerkowych. Po cichu otwiera granice Polski dla masowej imigracji. Wycina posłów, którzy krytykują decyzje władz Unii Europejskiej.

„Niestety prezes stracił kontakt z rzeczywistością. Tak wygląda upadek polityczny partii, która miała być konserwatywna” – napisał autor w komentarzu. Jego zdaniem lider każdej partii musi mieć siłę moralną. Jeśli jej zabraknie, partia umiera.

Kropkę nad „i” postawił Wojciech Cejrowski, wzywając wprost do odsunięcia Kaczyńskiego od władzy. Publicysta już jakiś czas temu zmienił się w twardego krytyka prezesa PiS. Jednym z powodów było m.in. odsunięcie Cejrowskiego od występów w telewizji publicznej.

Poniżej wpis: