Donald Tusk dostał podwyżkę! Zobacz ile kosztują nas eurokraci w Brukseli

Donald Tusk dostał właśnie niemałą podwyżkę. Przewodniczący Rady Europejskiej i inni eurokracji dostali świąteczny prezent z naszych kieszeni.

Donald Tusk piastujący stanowisko Przewodniczącego Rady Europejskiej jest jednym z najlepiej opłacanych unijnych urzędników w Brukseli. Mimo tego właśnie dostał podwyżkę. Do jego kieszeni wpływa obecnie co miesiąc 32,700 Euro co stanowi równowartość 140.000 złotych. Ogłoszona właśnie podwyżka wynosi około 550 Euro. Będzie naliczona wstecznie od 1 czerwca 2018.

Drugim obok Tuska urzędnikiem, który kosztuje najwięcej europejskich podatników jest Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Zarabia dokładnie tyle samo co Przewodniczący Rady Europejskiej.

Podwyżki objęły także 6 zastępców przewodniczącego. Ich miesięczna gaża wzrośnie do 30,800 Euro co oznacza wzrost o 500 Euro.

Cała urzędnicza kasta w Brukseli podzielona jest na 16 szczebli z przypisanymi poziomami wynagrodzenia. Po przepracowaniu 2 lat przeskakują na kolejny szczebel.

Po ostatnich podwyżkach po raz pierwszy w historii pensje Dyrektorów Generalnych, którzy stoją na czele poszczególnych Departamentów, przekroczyły 20.000 Euro miesięcznie.

Podwyżki objęły także takie specyficzne stanowiska jak główny negocjator d/s Brexitu Michel Barnier.

Rzecznik Komisji Europejskiej twierdzi, że nie ma mowy o podwyżkach. Inflacja w strefie Euro wynosi obecnie 2,1 procenta, a podwyżka to 1,5 procent.

Źródło: Bild