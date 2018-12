DRAMATYCZNY wzrost zachorowań na nowotwory. Zobacz, co jest główną przyczyną i jak się przed nim chronić

Pomimo, że od lat człowiek uczy się z nim walczyć, to jednak co roku zbiera milionowe żniwo. Nowotwory to największy zabójca obecnych czasów. Czy jesteśmy w stanie się przed nim obronić?

„Rak to termin często używany dla określenia nowotworu. Tymczasem rak jest jednym z nowotworów złośliwych. Pamiętaj – każdy rak jest nowotworem, ale nie każdy nowotwór jest rakiem” – przekonują nas dziennikarze portalu poradnikzdrowie.pl, jednocześnie podkreślając, że człowiek zna obecnie blisko 200 rodzajów nowotworów.

Według większości naukowców odpowiedzialne za zachorowania jest nasze DNA, a dokładniej wadliwe komórki, które przesądzają o jego uszkodzeniu. Komórki, które stale się dzielą powodują „błędy”, które w konsekwencji dokonują mutacji w kierunku choroby nowotworowej.

Co ważne, sami również jesteśmy w znacznej mierze odpowiedzialni za wspomniane mutacje. Pewnym jest bowiem, że na szkodę dla naszego organizmu działają m.in. spaliny, dym papierosowy czy też wędzone produkty.

„Szanse na pokonanie raka w dużej mierze zależą od tego, jak wcześnie zostanie wykryty. Zdecydowana większość nowotworów wykrytych w tzw. przedinwazyjnym (zerowym) stadium rozwoju jest całkowicie wyleczalna. Na tym etapie rozwoju choroby sami nie jesteśmy w stanie zauważyć zmian chorobowych. Z tego powodu systematycznie powinniśmy poddawać się badaniom profilaktycznym” – podkreślają analitycy poradnikzdrowie.pl

Faktycznie, podstawowym elementem o którym za każdym razem przypominają lekarze jest regularne badanie organizmu. Jeśli bowiem choroba zostanie wcześnie wykryta, to mamy zdecydowanie większe szanse na wyleczenie.

Badaniem, które powinniśmy wykonać w pierwszej kolejności jest genetyczne rozpoznanie. Mamy bowiem możliwość sprawdzenia, czy już na poziomie genetyki naszego organizmu jesteśmy podatni na nowotwory. Takie badanie jest ogólnodostępne, jednak Polacy bardzo rzadko z niego korzystają.

