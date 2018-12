Horror w Brazylii. Mordercze trio kanibali. Zabijali i jedli kobiety, by „oczyścić je z grzechu” [VIDEO]

Brazylijczyk, jego zona i kochanka zostali skazania na łączną karę 210 lat więzienia za zabicie i zjedzenie 3 kobiet. Fragmenty ciał użyli do zrobienia pasztecików, które sprzedawali sąsiadom.

Jorge Beltrao Negromonte da Silveira, jego żona Isabel Cristina Pires da Silveira kochanka Bruna Cristina Oliveira zostali nazwani „kanibalami z Garanhus” od nazwy miasta, w którym mieszkali.

Jedną z ofiar zwabili do siebie obiecując, że usłyszy „słowo Boga”. Inną pod pretekstem zaproponowania pracy. Kobiety zostały zabite i poćwiartowane. Potem zjedzone. Część szczątków ofiar odłożyli a potem upiekli i użyli jako farszu do pasztecików zwanych salgados. Sprzedawali je swoim sąsiadom opowiadając, że to mięso kurczaka, albo tuńczyka.

Mężczyzna i jego kochanka zostali skazani na 71 lat więzienia, a żona na 68. To kary dodatkowe ponad 20 lat więzienia, na które zostali skazani w 2014 roku.

Wtedy osądzono ich za zabicie i zjedzenie bezdomnej, którą zwabili pod pretekstem, że będzie miała pracę jako opiekunka do dziecka. Teraz udowodniono im kolejne zbrodnie.

Mężczyzna i jego żona utrzymują, że są ofiarami kochanki. Według nich torturowała ich i zmuszała do strasznych praktyk, gdyż jest wiedźmą.

Silveira zeznawał, że słyszał głosy i prześladowały go wizje zabijania kobiet, mające pochodzić z książki, którą posiadał.

Zbrodnicze trio zostało zdemaskowane po tym jak kamera zarejestrowała, iż używają karty kredytowej jednej ze swych ofiar. Kiedy w ich ogródku odkryto szczątki ofiar zwyrodnialcy zaczęli twierdzić, że to z powodu „rytuałów oczyszczających”. Miały one obmyć ofiary z grzechu i pozbawić powołania na świat „wilków i bestii”.

Potem jednak kanibal w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „Mirror” mówił, iż bardzo smakowało mu mięso ludzkie w gulaszu z cebulą i oregano.