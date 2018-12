Indyjskie oszustwo. Najmłodszy strzelec w lidze piłkarskiej miał mieć 16 lat. Kiedy go zbadali, prawda wyszła na jaw

Ale numer. Rzekomo 16-letni Gourav Mukhi chciał oszukać wszystkich względem swojego wieku. Na początku udało mu się to! Kilka tygodni temu zrobił prawdziwą furorę kiedy po trafieniu w jednym z meczów Indian Super League został uznany najmłodszym strzelcem w historii całej ligi. Teraz jednak prawda wyszła na jaw. Czy oni nie mieli oczu?

Dwa miesiące temu oszust Gourav Mukhi, mógł być dumny ze swojej przebiegłości, gdy błysnął w meczu Bengaluru – Jamshedpur FC (2:2). W 81. minucie trafił na 1:1 i zapisał się w historii jako najmłodszy strzelec gola w dziejach Indian Super League.

Wtedy media nazywały go też największy piłkarskim talentem Indii, który niebawem może zrobić wielką karierę.

Jednak jak to się mówi, kłamstwo ma krótkie nogi. Zaledwie dwa miesiące od tamtego spotkania całym futbolowym środowiskiem w Indiach wstrząsnął skandal z Mukhim w roli głównej.

Na jaw wyszła prawda. Okazało się bowiem, że zawodnik ten kłamał w sprawie swojego wieku. Utrzymywał, że jest aż dwanaście lat młodszy, niż w rzeczywistości! Tak naprawdę to 28 lat chłop. Pytanie nasuwa się jedno – czy oni nie widzieli jak on wygląda?

Mukhiego ukarano półroczną dyskwalifikacją.

On October 7th, Gourav Mukhi became the youngest goalscorer in the history of the Indian League at just 16 years old.

Two months later, the player has been suspended for 6 months for lying about his age. He's actually 28. 😂 pic.twitter.com/FRp3wCSsHm

— Football Tweet (@Football__Tweet) December 17, 2018