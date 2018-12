Jak nie planeta Nibiru to asteroida NT7. Kolejny KONIEC ŚWIATA w styczniu 2019. NASA wydała oświadczenie [VIDEO]

Jak nie planeta Nibiru, to asteroida NT7 ma być śmiertelnym zagrożeniem dla Ziemi. Tym razem zwolennicy kosmicznych teorii spiskowych wyznaczyli kolejny termin końca świata. Ten ma nastąpić w styczniu, a najpóźniej 1 lutego 2019 roku. Oświadczenie w sprawie wydała nawet NASA!

Asteroida 2002 NT7 stanowi śmiertelne zagrożenie dla naszej planety. Planetoida ma średnicę 1407 metrów i pierwszy raz została zaobserwowana w lipcu 2002 roku. Od tamtego czasu uznawana jest przez NASA jako potencjalnie niebezpieczna.

Do katastrofy miałoby dojść w styczniu przyszłego roku, a najpóźniej 1 lutego 2019. To efekt obliczeń naukowców, którzy ustalili że asteroida jest na kursie kolizyjnym z ziemią. Teorie spiskowe są oczywiście bardzo popularne, wobec czego temat ten cieszy się coraz większą popularnością.

Koniec świata 2019 – głos zabrała NASA

Głos w sprawie końca świata zabrała nawet największa agencja kosmiczna, czyli NASA. Asteroida została sklasyfikowana przez NASA jako obiekt potencjalnie zagrażający Ziemi i otrzymała 0,06 punktów w skali Palermo (określającej ryzyko uderzenia).

Obecnie NASA wycofuje się jednak ze swojego poprzedniego stanowiska i zapewnia, że ciało niebieskie nie zagraża Ziemi. Obiekt usunięto również z listy tych, które potencjalnie zagrażają naszej planecie.

Prawdopodobnie asteroida NT7 minie Ziemię w bezpiecznej odległości 13 stycznia przyszłego roku. Obecnie przemieszcza się ona z prędkością 28 kilometrów na sekundę. Gdyby jednak zdarzyło się tak, że faktycznie uderzy w siebie skutki będą opłakane.

Co to konkretnie oznacza? W „najlepszym razie” zmiecenie z powierzchni Ziemi jednego z kontynentów, zabicie kilku miliardów ludzi i globalną zmianę klimatu. Po tych zmianach klimatu to dopiero eko-świry będą miały okazję do „szczytowania” :)