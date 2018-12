Jaki wbija szpilę w Trzaskowskiego: To taka Gronkiewicz-Waltz, tylko gorsza wersja

Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości i kandydat w minionych wyborach samorządowych na prezydenta Warszawy postanowił przejechać się po nowym prezydencie Warszawy, który pokonał go bez kiwnięcia palcem. Jego zdaniem, Rafał Trzaskowski to gorsza wersja Hanny Gronkiewicz-Waltz.

– Rządy Rafała Trzaskowskiego to gorsza wersja rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ja to mówiłem w trakcie kampanii, i to się teraz sprawdza – ogłosił Jaki w rozmowie z TVP Info.

– Skąd się biorą te wszystkie podwyżki, skąd się biorą te wszystkie problemy? Moim zdaniem po to, bo potrzebne są środki na ofensywę ideologiczną – przekonywał Jaki. Odniósł się także do postulatu utworzenia wystawy „Opozycji ulicznej” w muzeum, który trafił do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

– Politycy PO korzystają z legitymacji, która została udzielona im przez wyborców – ocenił wiceminister Patryk Jaki.

– Nie chcę psuć warszawiakom świąt, takich informacji jest więcej: podwyżki cen za bilety komunikacyjne, podwyżki cen za śmieci i podwyżka cen wody. Jakość życia się w Warszawie znacząco pogorszy, patrząc przez pryzmat ekonomiczny. Zamiast poprawić komunikację w Warszawie, radni PO koncentrują się na budowie muzeum KOD – powiedział Jaki.

Przekonywał również, że… Warszawa „zawsze była silna wartościami”. – Teraz wchodzi ekipa, która próbuje przegonić butem to, na czym Warszawa stała. Ja Warszawy nie odpuszczę, bo mam przekonanie, że musimy walczyć – zapowiedział wiceminister.

Źródło: tvp.info