Korwin i Jakubiak zbierają siły! Wspólnie pójdą walczyć w wyborach? „Bardzo prawdopodobne” [VIDEO]

Czas zawalczyć o Polskę ze zgubnym dla Polski PO-PiS-em. W tym celu poseł Marek Jakubiak nie wyklucza, że do wyborów pójdzie razem z Januszem Korwin-Mikkem. Do koalicji do wyborów parlamentarnych na wiosnę mogą dołączyć również narodowcy. Rośnie nowa prawicowa siłą na scenie politycznej?

Parę miesięcy temu Marek Jakubiak został zmuszony do opuszczenia klubu Kukiz’15. Polityk twierdził, że szantażowano jego kolegów i zmuszano do głosowania przeciw niemu, na co nie mógł pozwolić i dlatego zdecydował się rozstać z ruchem Pawła Kukiza.

Przypomnijmy, że Marek Jakubiak był kandydatem Kukiza na prezydenta Warszawy. Jak się później okazało, nie dostał prawie żadnego wsparcia od swojej partii.

Teraz zapytano go na antenie TVP, czy nie wyklucza, że do najbliższych wyborów pójdzie razem z Januszem Korwin-Mikkem. Polityk podkreśla, że zna lidera partii Wolność od lat 90.

Poseł podkreślił, ze szanuje Janusza Korwin-Mikkego za to, że ten jest stały w poglądach, ale jednocześnie przyznał, że często są nad wyraz kontrowersyjne.

” Pan Janusz Korwin Mikke odkąd ja dobrze pamiętam od 35 lat miał takie same poglądy. Ma identyczne poglądy, jest stały w poglądach. Być może one są kontrowersyjne (…) jest bardzo błyskotliwym człowiekiem i ludzie często nie wiedzą, co on mówi.” – powiedział poseł w TVP.

Na pytanie dziennikarz czy razem Marek Jakubiak pójdzie do wyborów z prezesem partii Wolność, powiedział:

„Bardzo prawdopodobne, nie mówię nie.”

Źródło: TVP/ Twitter