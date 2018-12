Korwin-Mikke o żółtych kamizelkach: „Zostały przejęte przez lewicę”. I dalej ostro o Macronie i masonerii [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke, prezes partii Wolność, skomentował protest żółtych kamizelek we Francji. Odniósł się także do francuskiej masonerii.

Jak zaznaczył, zwycięstwo żółtych kamizelek „to nie jest nasz triumf”. – Żółte kamizelki to początkowo miał być protest przeciwko akcyzie na paliwa i to jest oczywiście słuszne. Trzeba wreszcie – to jest jeden z postulatów, który mamy – aby akcyza na paliwa szła tylko na budowę dróg. Jest niedopuszczalne, by podatki od samochodów szły na konkurencję, czyli na koleje czy samoloty – ocenił prezes Wolności Janusz Korwin-Mikke. Dodał, że „to tak jakby człowiek łożył podatki na hodowlę kur i z tego dopłacał na hodowlę indyków”.

– Pieniądze się zdziera od kierowców a potem się używa na jakieś cele socjalne. I to musi być zakazane. Jeżeli ma być jakiś podatek od paliw, to on ma iść tylko na budowę dróg, ulepszanie samochodów, zapobieganie wypadkom drogowym – zauważył.

– Żółte kamizelki zostały przejęte przez lewicę. Te ich hasła były dość lewicowe. Jego ekscelencja Emmanuel Macron ustąpił, ale to przed lewicowymi postulatami, a nie postulatem, żeby zmniejszyć akcyzę. Pamiętajmy też o sytuacji, w jakiej jest Macron. On wygrał wybory szermując hasłami socjalnymi, ogólnymi, trochę jak pan Petru ma poglądy. To jest śmieszny osobnik w gruncie rzeczy – ocenił Korwin-Mikke.

– Macron wysłuchawszy rad mądrych ludzi postanowił zrobić trochę porządku. I zaraz pojawiły się protesty na ulicach i pan Macron mając popularność w około 60 procentach nagle zjechał na kilkanaście czy 20-parę – przypomniał.

– Niestety historia Francji jest tragiczna. Ten kraj zaczął od rewolucji francuskiej, zniszczył podstawy Francji i wpadła w ręce takiej… jakby masonów, ale masoni ich nienawidzą, to jest zupełnie inna para kaloszy. Oni się nazywają „Wielki Wschód”, zresztą ma on macki w wielu krajach – podkreślił polityk.

Źródło: youtube.com