Najnowszy sondaż uwzględniający partię ojca Tadeusza Rydzyka i Roberta Biedronia. Na czele … POPIS

Wyniki najnowszego sondażu nie zostawiają złudzeń. POPIS nadal w doskonałej formie. Wejście partii o. Tadeusza Rydzyka na polityczną scenę nie zmienia układu sił.

Z sondażu przeprowadzonego dla „Super Expressu” wynika, że gdyby wybory odbyły się teraz to w Sejmie znalazłoby się sześć ugrupowań. Największym poparciem cieszy się PiS (39%), na drugim miejscu PO (27%). Na trzecim miejscu ex aequo Kukiz`15 (7%) i nie istniejące jeszcze oficjalnie ugrupowanie Roberta Biedronia (7%). Do parlamentu dostałoby się jeszcze SLD (5%) i PSL (5%) ale ich wynik balansuje w okolicy progu wyborczego.

Wynik nie dający miejsc w Sejmie zdobyła Nowoczesna (4%), Partia Razem (2%), Wolność (2%) i Teraz! (1%).

Dużą niespodzianką jest wynik Ruchu Prawdziwa Europa określanego mianem partii ojca Tadeusza Rydzyka. Ugrupowanie może liczyć zaledwie na 1% głosów. Może to oznaczać, że konserwatywni wyborcy nie są skłonni zaufać mało znanym politykom tworzącym ugrupowanie. Taki wynik oznacza, iż mający obawy o ewentualny odpływ elektoratu do nowego ugrupowania politycy PiS mogą spać spokojnie.

Wynik sondażu potwierdza jeszcze jedno. Polską sceną polityczną rządzi całkowicie niezagrożony POPIS.

Realizujący dla „Super Expressu” badanie, Instytut Badań Pollster, zapytał respondentów także o wariant, w którym brak partii ojca Tadeusza Rydzyka i Roberta Biedronia. W takim przypadku nadal zwycięża PiS (42%) przed PO (29%), Kukiz`15 (7%), SLD (6%), PSL (5%). Do Sejmu dostałaby się także Nowoczesna z wynikiem 5%. Pozostałe partie nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Badanie zrealizowano w dniach 13-14 grudnia na próbie 1097 dorosłych Polaków.

Źródło: „Super Express”