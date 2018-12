Noworoczny szturm na warszawskie urzędy! Trzaskowski ma problem bo słynna uchwała warszawska nie wejdzie w życie 2 stycznia

Uchwała warszawskich radnych przeforsowana przez PO, obniżająca 98-procentową bonifikatę przy przekształceniu prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności do 60% nie wejdzie w życie 2 stycznia 2019 roku. Zapowiedział to szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Zamieszanie z bonifikatami przy przekształceniu prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności w Warszawie trwa. Po zwycięskich wyborach, radni Platformy Obywatelskiej zmienili zdanie i obniżyli bonifikaty do 60 proc. mimo, iż tuż przed wyborami poparli 98-99-procentowe bonifikaty zaproponowane przez radnych PiS.

Politycy PiS zarzucili Rafałowi Trzaskowskiemu łamanie obietnic wyborczych. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk zapowiedział dziś w rozmowie z Robertem Mazurkiem z RMF FM, iż uchwała nie wejdzie w życie 2 stycznia 2019 roku.

– Premier polecił wojewodzie, panu Sipierze, żeby przeanalizować uchwałę przyjęta w zeszłym tygodniu przez radę Warszawy pod kątem tego, czy jest zgodna z prawem – powiedział Dworczyk. – Przypomnijmy, że jeżeli były okoliczności powodujące, że przyjęcie tej uchwały były niezgodne z prawem, to wojewoda ma prawo uchylić tę uchwałę – dodał.

Oznacza, że wszyscy chętni, by skorzystać z wysokich bonifikat, będą mogli to zrobić. Można się spodziewać, że na początku roku w miejskich urzędach będziemy mieli do czynienia z szturmem tych, którzy będą chcieli przekształcić użytkowanie we własność.

Zamieszanie z bonifikatami jest efektem tego, iż w ostatni czwartek projekt uchwały w sprawie obniżenia bonifikaty wniósł na sesję rady miasta wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński. Uzasadniał, że przy 98-proc. bonifikacie utrata przychodów Warszawy jest szacowana w stosunku do zerowej bonifikaty na poziomie 3,5 mld zł, a w stosunku do 60-proc. bonifikaty – na poziomie około 1,8 mld zł. Radni, przy protestach Prawa i Sprawiedliwości zmniejszyli ulgę do maksymalnie 60 procent.

Źródło: RMF, TVN Warszawa