ONZ wzywa Rosję do natychmiastowego wycofania wojsk z okupowanego Krymu

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję wzywającą Rosję do wycofania wojsk z okupowanego Krymu. Dokument potępia także Rosję za budowę mostu nad Cieśniną Kerczeńską.

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na wczorajszym głosowaniu. Poparło ją 66 krajów w tym Polska. Przeciw było 19 krajów, a 72 wstrzymało się od głosu.

Przyjęcie rezolucji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ to duży sukces ukraińskiej dyplomacji. W dokumencie podkreślono, iż Rosja narusza suwerenność Ukrainy poprzez okupację Krymu a także stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa całego regionu. Szczególne zaniepokojenie związane jest z rosnącą militaryzacją Krymu.

W rezolucji znalazły się także odniesienia do rosyjskich działań ograniczających swobodę żeglugi na Morzu Azowskim, a także do incydentu związanego z aresztowaniem 3 ukraińskich jednostek oraz ich załóg. Wezwano Rosję do powstrzymania się od takich działań.

Rezolucja potępia Rosję za budowę mostu nad Cieśniną Kerczeńską, łączącego jej terytorium z zaanektowanym Krymem. Wzywa też Rosję do natychmiastowego wycofania wojsk z półwyspu i zakończenia jego okupacji.

❗️#BREAKING: #UNGA adopted a Ukraine-initiated resolution urging Russia to withdraw its military forces from the occupied Crimea and condemning the increasing Russian military presence in parts of the Black Sea and the Sea of Azov.

In favor – 66, against – 19. Cosponsors – 40 ⤵️ pic.twitter.com/DM8e8XTGXy

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 17, 2018