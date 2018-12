Poseł PiS ujawnia: „Temat imigrantów i zwierząt futerkowych jest wyciszony przed wyborami parlamentarnymi. Ochrona życia według Kaczyńskiego jest zła”

Aborcja musi być legalna, trzeba zakazać hodowli zwierząt futerkowych, zaś sprowadzanie masowo imigrantów jest dobre – oto wizja państwa Jarosława Kaczyńskiego przekazana od posła PiS, który uczestniczył w ostatnim wyjazdowym posiedzeniu klubu partii.

Krzysztof Bosak poinformował o rozmowie z „posłem, który był na ostatnim wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS”.

– Wedle jego relacji z przemówienia Kaczyńskiego jasno wynikało, że Prezes jest przekonany do dalszego ściągania imigrantów do Polski. A temat będzie wyciszany tylko do wyborów – poinformował wiceprezes Ruchu Narodowego.

– Wedle relacji Prezes uznał próby zmiany prawa tak by chroniło życie każdego dziecka za nie tylko nieakceptowalne, ale wręcz złe i wykluczone. Wedle relacji nie ma więc szansy na zmianę prawa ani przed ani po – ewentualnie wygranych przez PiS – wyborach parlamentarnych 2019 – zaznaczył Bosak.

– Wedle relacji, którą otrzymałem także temat zakazu hodowli zwierząt futerkowych został przedstawiony jako wstrzymany jedynie czasowo, a po wyborach sprawa ma wrócić – relacjonuje.

– Jeśli to wszystko prawda, to znaczy że w swej krytyce PiS na co dzień jestem ciągle zbyt łagodny – podsumował Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego.

Przekaz ten jest zgodny z innymi doniesieniami dotyczącymi zjazdów partyjnych w ostatnim czasie. Jarosław Kaczyński miał powiedzieć, że trzeba porzucić wypowiedzi antyunijne. Zakaz mordowania nienarodzonych dzieci już od kilku lat jest odrzucany i przekładany przez partię, która ma samodzielną większość w Sejmie, zaś sprawa hodowli zwierząt futerkowych była promowana przez samego prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

