Proimigrancka misja telewizji publicznej. PiS rozpoczyna kampanię propagandową na wzór niemiecki. Mamy budować z imigrantami „nowy model państwa” [VIDEO]

TVP rozpoczęła kampanię propagandową na rzecz przyjmowania imigrantów. Mamy się z nimi integrować i przygotować na „nowy model funkcjonowania państwa”.

Pis zawsze zarzekał się, że nie będziemy przyjmować imigrantów. Uczynił z tego nawet jedno ze swych głównych haseł w wyborach 2015 roku wskazując na falę przybyszów zalewająca Europę.

Nie jest jednak tajemnicą, że PiS oszukał wszystkich i po kryjomu pozwala na sprowadzanie dziesiątków tysięcy imigrantów. Także z krajów muzułmańskich, takich jak Bangladesz czy Uzbekistan.

Teraz PiS wkracza w kolejną fazę. Rozpoczął własnie w telewizji publicznej kampanię propagowania multikulturalizmu i masowej imigracji. Jednym z przykładów jest emisja spotów przygotowanych przez Instytut Myśli Schumana. W spotach pod hasłem „Wigilia bez granic” i odsyłających do strony internetowej pod tą samą nazwą zachęca się nas do przyjmowania cudzoziemców na Wigilię. Polska rodzina siada do stołu razem z imigrantami i dzieli się z nimi „ciepłem rodzinnego spotkania”. Wszystko w słodkiej, miłosnej atmosferze wykorzystującej nastrój świąt.

Tych spotów nie powstydziłaby się niemiecka machina propagandowa uruchomiona przez Merkel w 2015 roku po tym, jak zaprosiła do Europy miliony imigrantów wywołując wielkie niepokoje społeczne i kryzys na całym kontynencie. Państwowe stacje telewizyjne emitowały spoty pokazujące biednych imigrantów, którzy wspaniale integrują się, odnajdują spokój i opowiadają jak to razem wszyscy będą budować świetlaną niemiecką przyszłość.

W programie „Wstaje Dzień” pełna miłości i czułości ” jeden z organizatorów „Wigilii bez Granic” już niczego nie ukrywa i wprost mówi, że celem akcji i Instytutu jest „stworzenie nowego modelu funkcjonowania wielu narodów w danym państwie”.

Sama akcja „Wigilia bez granic” swą nazwą nawiązuje do francuskiej organizacji „Lekarze bez Granic”. Szlachetny cel jakim było niesienie pomocy medycznej „znudził się” jednak ostatnio aktywistom i zajęli się oni regularnym przemycanie imigrantów z Afryki do Europy.

Ich statek działał jak prom przewożąc tysiące przybyszy z wybrzeży Libii do Włoch. Dopiero niedawno włosi położyli kres przestępczej działalności „Lekarzy bez Granic” i oskarżyli ich o udział w handlu ludźmi i pomoc w przerzucie broni i narkotyków.

PiS nic nie robi sobie z doświadczeń całej Europy i po kryjomu ściąga tysiące imigrantów. Skutki tej pełnej obłudy i głupoty polityki będziemy ponosić przez dziesiątki lat.

Chętnie pooglądam jak ci co tak pierdzą zrobią filmiki z tych wigilii i będą mi puszczać w święta na TVPInfo . Jak sobie politycy wszystkich opcji pozapraszali emigrantów i jak ich obsługują – to będzie hicior większy jak Rolnik szuka żony — Poleczka (@dzersey) December 18, 2018

Jeśli ktoś mądry nie zatrzyma napływu cudzoziemców do Polski, to za 5- 7 lat, ujrzymy sceny jak z Paryża, Sztokholmu, Amsterdamu. A może zamiast 1 hospicjum,

2 szpitali i nowej autostrady, zbudujmy kilka meczetów ! — Krzysztof Logan Tomaszewski (@KrzysztofLogan) December 18, 2018