Szkoły kasują zdjęcia z EuroWeek i wstrzymują wysyłanie dzieci na warsztaty. „Kuratorium nie miało przeciwwskazań”

Część szkół, które miały zamieszczone w sieci materiały ze swoimi uczniami na warsztatach EuroWeek kasują je. Część placówek zawiesza też wysyłanie swoich uczniów na warsztaty do czasu wyjaśnienia sprawy.

Internauci są oburzeni zdjęciami, na których obcokrajowcy będący „nauczycielami języka angielskiego” sami mający problem z tym językiem obściskują się z młodymi uczennicami z wyraźną radością na twarzy. Dominuje opinia, że granica została przekroczona.

Oprócz tego dochodzą kolejne szokujące relacje, jak na przykład dziewczyna, która opowiada, że była na warsztatach EuroWeek i ujawniła, że był co najmniej jeden wolontariusz, który wysyłał nagie fotki oraz filmy jak się masturbuje do jednej z uczennic. Według jej słów, „od razu został wydalony z tej organizacji, kiedy tylko organizatorzy się o tym dowiedzieli”. Nie potwierdzono jeszcze, czy rzeczywiście była ona na warsztatach, jednak jej relacja stoi w jasnej sprzeczności z deklaracjami szefostwa fundacji organizującej warsztaty, które zapewniało, że nigdy nie miało żadnych sygnałów, by na warsztatach EuroWeek działo się coś niepokojącego.

Część szkół zaczęła usuwać z sieci zdjęcia i filmy z wyjazdów na warsztaty EuroWeek. Wśród nich są placówki w Raciborzu, Sośnicowicach, Wschowie i w Warszawie. – Chociaż dzwoniliśmy do tych placówek wielokrotnie, nie udało nam się porozmawiać z dyrekcją żadnej z nich. W sekretariatach nie udzielono nam z kolei informacji, jakie były konkretne powody ukrycia materiałów z EuroWeek – informuje wp.pl.

– Czekamy na wyjaśnienia, ale absolutnie nie chcielibyśmy kończyć tej współpracy. Może my akurat tak dobrze trafiliśmy, ale żyjemy w takich czasach, że nauczyciele są wyczuleni na wszelkie przejawy spoufalania z uczniami i żaden z naszych pedagogów nie alarmował o takich sytuacjach w czasie tych wyjazdów – mówi Ewa Samojednik–Zalewska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie.

– Zanim organizowaliśmy pierwsze wyjazdy sprawdziliśmy tę firmę. Według kuratorium oświaty nie było żadnych przeciwwskazań więc nawiązaliśmy współpracę. Ostatni raz dzieci były na EuroWeek w listopadzie. Wszystko było okej – zapewnia Bożena Zamkotowicz, wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej. Zastrzega jednak, że do czasu zakończenia kontroli przez policję i ministerstwo szkoła wstrzymuje wysyłanie dzieci na te warsztaty.

Sprawą EuroWeek na polecenie szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego zajmuje się Komenda Główna Policji. Z kolei na polecenie ministra edukacji Anny Zalewskiej sprawę bada kuratorium oświaty.

Źródła: wp.pl/nczas.com