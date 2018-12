Szokujące nagranie. Kiedy otworzył klapę, nastąpił wybuch. Siła eksplozji rzuciła nim jak szmacianą lalką! [VIDEO]

Do tragedii doszło na chińskiej drodze. Jeden z pracowników miejskich zginął podczas otwierania klapy do cysterny. Wybuch zarejestrował jeden z przechodniów.

Świadek zdarzenia podzielił się tym nagrzaniem z internautami na popularnym serwisie LiveLeak.com. Od razu ten tragiczny film zyskał dużą popularność w sieci.

Na samym nagraniu widzimy, jak pracownik służb miejskich próbuję otworzyć klapę swojego pojazdu. W pewnym momencie dochodzi do ogromnego wybuchu. Siła odrzutu wyrzuca mężczyznę w górę niczym szmacianą lalkę!

Nie ma większych szans na to, że ten człowiek uniknął śmierci. Jeżeli nie zabiła go sama siła eksplozja to zrobił to odrzut w górę i upadek z dużej wysokości.

Poniżej nagranie.

Źródło: Live Leak