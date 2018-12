Trener Jose Mourinho wyleciał z Manchesteru United. Trener – gwiazda nie zawojował Old Trafford

Jose Mourinho został zwolniony z funkcji trenera piłkarzy Manchesteru United – poinformował we wtorek klub. Portugalczyk pracował na Old Trafford od maja 2016 roku. W poprzednim sezonie „Czerwone Diabły” były wicemistrzami Anglii, ale w obecnym grają słabo.

Po 17 kolejkach „ManU” zajmuje dopiero szóste miejsce i ma 19 punktów straty do prowadzącego Liverpoolu. Drużyna z Old Trafford straciła już 29 bramek w same lidze, czyli jedną więcej niż w całym poprzednim sezonie.

Jose Mourinho pracował w Manchesterze United od początku sezonu 2016/17. Poprowadził klub w 144 meczach, z których 81 zakończyło się zwycięstwem jego zespołu, padło 31 remisów, a 29 razy Czerwone Diabły przegrały.

W swej karierze zdobył 2 razy mistrzostwo Portugalii z FC Porto, 3 razy mistrzostwo Anglii z Chelsea, 2 razy Włoch z Interem i raz Hiszpanii z Realem. Na koncie ma też dwa zdobyte tytuły w Lidze Mistrzów – z FC Porto i z Interem Mediolan

W Manchesterze, z którym miał kontrakt do 2020 roku, zarabiał ponad 13 milionów funtów rocznie. Wraz z kontraktami sponsorskimi kwota jego wynagrodzenia miała przekraczać 24 miliony funtów.

Na razie nie jest znane nazwisko jego następcy.