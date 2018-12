Trzaskowski wymiękł! „Będę rekomendował powrót do bonifikaty 98 proc.”

Zwrócę się do przewodniczącej Rady Miasta Warszawy o zwołanie sesji w środę i będę rekomendował powrót do bonifikaty 98 proc. przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

O swej decyzji Trzaskowski poinformował podczas konferencji prasowej w Sejmie. „Rozmawiałem z prezydium klubu i będę dzisiaj rozmawiał również z całym klubem i będę rekomendował powrót do bonifikaty 98 proc., dlatego że wsłuchuję się w głosy warszawiaków, to jest najważniejsze” – oświadczył.

W połowie października, przed wyborami samorządowymi, Rada Warszawy przyjęła uchwałę ustanawiającą 98-procentową bonifikatę jako standardową, a 99-procentową w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Te stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Wówczas stosowny projekt uchwały przedstawił wiceprzewodniczący rady Dariusz Figura (PiS), ale poparli go jednomyślnie wszyscy radni biorący udział w głosowaniu.

W miniony czwartek Rada Warszawy zdecydowała o zmniejszeniu bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 98 proc. do maksimum 60 proc. Przeciw zmianie protestowali radni PiS. Projekt wniósł na sesję wiceprezydent stolicy Robert Soszyński. Podał, że przy 98-proc. bonifikacie utrata przychodów Warszawy jest szacowana w stosunku do zerowej bonifikaty na poziomie 3,5 mld zł, a w stosunku do 60-proc. bonifikaty – na poziomie około 1,8 mld zł.

Dziś rano Michał Dworczyk szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapowiedział, iż uchwała warszawskich radnych przeforsowana przez PO, obniżająca 98-procentową bonifikatę przy przekształceniu prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności do 60% nie wejdzie w życie 2 stycznia 2019 roku.

Źródło: PAP