Belgia w chaosie politycznym. Ludzie mają dość imigrantów [VIDEO]

Premier Belgii Charles Michel ogłosił we wtorek w belgijskim parlamencie swoją rezygnację. „Podejmuję decyzję o rezygnacji i natychmiast udaję się do króla” – powiedział w parlamencie cytowany przez „Le Soir” i inne belgijskie media.

Michel ogłosił rezygnację, ponieważ – jak argumentował – jego apel o utrzymanie rządu po tym, gdy rządzącą koalicję opuścił Nowy Sojusz Flamandzki, nie spotkał się z poparciem.

Za rezygnacją stała groźba przegłosowania wniosku o wotum nieufności dla rządu. Michel powiedział parlamentarzystom, że złoży swoją rezygnację na ręce króla, gdy socjaliści i Zieloni złożyli wniosek o wotum nieufności dla jego mniejszościowego rządu.

Przyczyną kryzysu politycznego w Belgii jest ONZ-owski pakt migracyjny. 8 grudnia koalicję rządzącą w Belgii opuściła największa partia – Nowy Sojusz Flamandzki (N-VA), protestując przeciw przyjęciu tego paktu. Michel krótko po tym poinformował, że jego rząd będzie teraz funkcjonował jako gabinet mniejszościowy.

Bez N-VA koalicja w 150-osobowym parlamencie ma tylko 52 deputowanych. Wybory są zaplanowane na koniec maja 2019 r.

Po wyjściu Nowego Sojuszu Flamandzkiego rząd tworzą trzy partie – wywodzący się z francuskojęzycznej Walonii Ruch Reformatorski, a także flamandzkie ugrupowania Chrześcijańscy Demokraci i Flamandowie (CD&V) oraz Flamandzcy Liberałowie i Demokraci (Open VLD).

Większość państw ONZ – 164 – przyjęła 10 grudnia w Marrakeszu pakt w sprawie migracji przez aklamację, ale z podpisania paktu wycofało się kilka krajów, m.in. Polska, Austria, Bułgaria, Czechy, Łotwa, Słowacja, Węgry, Szwajcaria, Australia, Izrael i USA.

Zgodnie z Paktem prawo do imigracji zostało określone jako jedno z praw człowieka.

Belgowie na ulicach protestowali przeciw podpisaniu Paktu Imigracyjnego. Ogromne demonstracje odbyły się w Brukseli, gdzie policja musiała m.in ochraniać budynki Unii Europejskiej. Dochodzi do zamieszek. Protesty przybierają podobną postać jak ruch francuskich żółtych kamizelek.

Charles Michel, Belgium's PM, has told parliament that he will resign after no confidence vote

The biggest party in Michel's coalition, the Flemish N-VA, quit over the signing the U.N. migration pact

Thank you to proud nationalists of #Belgium

— Katie Hopkins (@KTHopkins) December 18, 2018