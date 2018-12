Donald Trump twierdzi, że Meksyk płaci za budowę muru na granicy z USA. Zostanie wzniesiony przez amerykańską armię

Prezydent USA, Donald Trump, twierdzi, że Meksyk płaci już za budowę muru na granicy z USA. Budowę muru obiecał w kampanii wyborczej.

Donald Trump napisał na Twitterze, że Meksyk płaci już za budowę muru na granicy z USA. Płaci nie wprost ale dzięki większym przychodom amerykańskich firm eksportujących do Meksyku, który obniżył cła na amerykańskie towary.

Według prezydenta USA jest to efekt renegocjacji umowy NAFTA i zamiana jej na Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada (USMCA).

Mexico is paying (indirectly) for the Wall through the new USMCA, the replacement for NAFTA! Far more money coming to the U.S. Because of the tremendous dangers at the Border, including large scale criminal and drug inflow, the United States Military will build the Wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 grudnia 2018