George Soros – miliarder, szabrownik mienia pożydowskiego i spekulant stulecia człowiekiem roku „Financial Times” [VIDEO]

George Soros, pochodzący z Węgier amerykański miliarder, spekulant giełdowy, a w czasie wojny szabrownik pożydowskiego mienia został w środę uznany przez brytyjski dziennik „Financial Times” za „człowieka roku 2018”.

„Wybór człowieka roku, dokonywany przez „Financial Times”, jest zazwyczaj odzwierciedleniem osiągnięć. W przypadku Sorosa w tym roku jego wybór dotyczy również wartości, które reprezentuje” – napisała gazeta, jeden z najbardziej opiniotwórczych dzienników w Europie.

88-letni Soros jest określany jako „ojciec funduszy hedgingowych”, ale także jako „orędownik demokracji liberalnej i otwartego społeczeństwa” – idei, które „zatriumfowały podczas zimnej wojny, a dzisiaj są oblegane ze wszystkich stron od Rosji Władimira Putina po Amerykę Donalda Trumpa” – czytamy w „FT”.

W największym skrócie chodzi o to, że wykorzystując swe pieniądze chce zaprowadzić globalistyczne porządki na całym świecie.

Jak pisze dziennik „wykorzystał swoją filantropię do walki z autorytaryzmem, rasizmem i nietolerancją”.

W normalnym języku oznacza to, że Soros chętnie finansuje m.in rożne organizacje zajmujące się przerzucaniem nielegalnych imigrantów do Europy.

W roku 1992 Soros swymi operacjami walutowymi znacznie osłabił kurs funta szterlinga, zarabiając na tym blisko miliard dolarów.

Pierwsze duże pieniądze zarobił jednak jeszcze jako nastolatek szabrując mienie po Żydach wywożonych do obozów zagłady. Przyznał się do tego w wywiadzie telewizyjnym dla stacji CBS. Mówił wtedy, że „wykorzystał okazję”. Gdyby on tego nie robił zrobiłby to ktoś inny.

W sierpniu fundacja Sorosa przeniosła swoją siedzibę z Budapesztu do Berlina po przyjęciu przez rząd Viktora Orbana szeregu ustaw pod hasłem „Stop Soros”.

Soros jest ulubieńcem lewicowych dziennikarzy, działaczy i polityków. Chętnie daje pieniądze na różne ich przedsięwzięcia w zamian za co lobbują oni za jego interesami.