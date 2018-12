Kolejne miliardy dolarów dla Ukrainy. Światowa banksterka nie żałuje grosza

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził we wtorek program pomocy dla Ukrainy opiewający na 3,9 mld USD przyznanych na okres 18 miesięcy. Jednocześnie kierownictwo MFW podjęło decyzję o natychmiastowym odblokowaniu kredytu stand by w wys. 1,4 mld USD.

Transza ta zostanie udostępniona Ukrainie do 25 grudnia b.r. – wynika z komunikatu opublikowanego we wtorek przez ukraińskie ministerstwo finansów. Następne dwie transze zostaną przekazane Kijowowi w maju oraz w listopadzie przyszłego roku.

Środki pomocowe MFW dla Ukrainy były zamrożone od kwietnia 2017 r. w związku z opieszałością jej władz we wdrażaniu pakietu reform instytucjonalnych i brakiem wyraźnych postępów w przyjmowaniu antykorupcyjnego ustawodawstwa.

W marcu 2015 r. rząd ukraiński zobowiązał się walczyć z głęboko zakorzenioną w tym kraju korupcją w zamian za pakiet pomocy z MFW w wysokości 17,5 mld dolarów. Program ten wygasa w 2019 r.

Władze w Kijowie były jednak krytykowane przez MFW oraz inne zachodnie instytucje finansowe za brak determinacji w zwalczaniu korupcji i uprzywilejowania oligarchów.

Mimo powołania do życia sądu antykorupcyjnego w czerwcu 2018 r., do czego niejednokrotnie wzywały władze Ukrainy państwa i instytucje zachodnie, w tym – MFW, Fundusz nie decydował się na uruchomienie nowego programu pomocowego.

Pomoc finansowa MFW w formacie kredytu stand by zatwierdzona we wtorek – pisze w komentarzu Reuters – pozwoli rządowi Ukrainy na uregulowanie odsetków związanych z zadłużeniem zagranicznym, ale przede wszystkim – będzie stanowić pozytywny sygnał dla instytucji zachodnich, w tym – Unii Europejskiej, który zachęci do udzielenia pomocy przeżywającej trudności gospodarcze Ukrainie.

Również Bank Światowy pozytywnie ocenia kierunki przemian gospodarczych na Ukrainie.

BŚ zgodził się na udzielenie Ukrainie kredytu o wartości 750 mln USD – napisał we wtorek na Twitterze prezydent tego państwa Petro Poroszenko, uznając to za dowód na „namacalny postęp na ścieżce reform”.

Jak przypomina agencja Interfax-Ukraina, w końcu listopada ukraiński parlament zatwierdził przyszłoroczny budżet z deficytem do 2,3 proc. PKB. Było to jednym z warunków zatwierdzenia przez MFW nowego programu finansowania polityki władz w Kijowie. (PAP)